Marche, pezzo di cavalcavia si stacca e finisce su un’auto: paura sulla SS 77

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) – Nuovo crollo su una strada italiana. Martedì 4 luglio intorno alle 17:30, un pezzo di cemento si è staccato da un cavalcavia lungo la superstrada 77 Valdichienti, all’altezza del territorio del Comune di Civitanova, e dopo essere rimbalzato sull’asfalto ha colpito una auto.

A bordo della macchina, riferisce il Corriere Adriatico, c’era una coppia diretta a Porto Sant’Elpidio. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti la polizia stradale e i tecnici dell’Anas.

Lo scorso aprile un cavalcavia crollò su un’auto della polizia sulla tangenziale di Fossano (Cuneo). In quel caso non ci furono vittime, ma un precedente, nell’ottobre del 2016, fu molto più grave. Nel crollo di un cavalcavia in Brianza, lungo la Milano-Lecco, perse la vita un uomo, Claudio Bertini, professore di educazione fisica in pensione.