Marco Mori, ex assessore del Comune di Vicenza trovato morto in casa

VICENZA – Marco Mori, 47 anni compiuti a maggio, già assessore e consigliere comunale di Vicenza, è stato trovato morto nella sua abitazione in via False a Monteviale. Secondo le prime indagini Marco Mori sarebbe morto per un malore nella serata di mercoledì.

Come racconta il Giornale di Vicenza la sua morte ha colpito duramente l’intera comunità. Che ancora non riesce a capacitarsi della scomparsa di una persona apprezzata da tutti per la sua umanità e per il sorriso che lo accompagnava sempre. Lascia la sorella Laura Mori, 45 anni, trasferitasi a Bastia di Rovolon dopo il matrimonio, nel dolore più profondo. I due fratelli erano molto legati. E lo scorso anno a febbraio erano stati colpiti dal lutto per la morte di mamma Mirella, con cui Marco viveva in quella casa di via False.