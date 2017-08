MARENO DI PIAVE (TREVISO) – Tragico incidente sul lavoro in una azienda di Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Un operaio di 43 anni dell’azienda vinicola Cide è morto dopo essere caduto in una delle vasche per la lavorazione del vino, vuota in quel momento. E’ accaduto nella mattinata di giovedì 24 agosto, scrive la Tribuna di Treviso.

I colleghi di lavoro dell’operaio, non vedendolo tornare, si sono insospettiti. Sono andati a controllare e hanno trovato il loro collega ormai senza vita sul fondo della vasca.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem, i vigili del fuoco e i carabinieri, che dovranno ricostruire le cause dell’incidente mortale.