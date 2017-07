MARGHERA (VENEZIA) – Una donna di 76 anni è stata u****a a coltellate in casa la mattina di mercoledì 5 luglio a Marghera (Venezia) poco dopo le 11:30. Secondo la polizia l’omicida potrebbe essere il figlio della vittima, un insegnante di 55 anni, che poi avrebbe tentato di togliersi la vita. L’omicidio è avvenuto in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Calvi.

Una vicina, scrive il Corriere del Veneto, ha raccontato che madre e figlio vivevano da soli nell’appartamento, ma lei non li aveva mai sentiti litigare. La donna sarebbe stata malata da tempo. Il figlio della vittima è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasferito all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove rimane in osservazione.

Ad accorrere sul posto i poliziotti delle Volanti della Questura lagunare e gli investigatori della Squadra Mobile e subito dopo gli specialisti della Polizia Scientifica.