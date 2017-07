MILANO – Mariana Odica è la colf trovata morta a Milano nella casa della donna per cui lavorava. Cinque coltellate al petto e alla gola sono state letali per la donna, che non si è difesa dall’aggressione. Un giallo quello del suo omicidio che si infettisce, con i gioielli e i contanti lasciati sul tavolo della costosa villa in cui lavorava e in cui nella notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio ha trovato la morte.

Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera scrive che Odica lavorava da poco come colf e bambinaia per la proprietaria della casa e che ora la polizia sta indagando per omicidio e ascoltando le sue ex datrici di lavoro, proprio le donne che l’avevano consigliata per il suo nuovo lavoro: