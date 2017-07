VENEZIA – “L’ho u****a io, venite qui”. E’ la confessione al telefono che Antonio Ascione, 44 anni, avrebbe fatto domenica mattina. Ha chiamato i carabinieri e ha detto loro di aver accoltellato a morte l’ex moglie, Maria Archetta Mennella, di 38 anni, originaria di Torre del Greco (Napoli).

La tragedia si è consumata in un appartamento a Musile di Piave (Venezia) dove la donna si era trasferita da qualche mese insieme ai due figli. Lavorava in un centro commerciale a Noventa. I ragazzi, di 9 e 15 anni, non erano presenti al momento dell’omicidio perché in vacanza.

L’uomo è attualmente in caserma e sottoposto a interrogatorio. La donna, chiamata dagli amici con il diminutivo di Mariarca, appare nella sua pagina Facebook bella e sorridente. In uno degli ultimi post aveva condiviso una frase significativa: “Mi fanno paura gli uomini che non capiscono che amare una donna vuol dire amare la sua libertà”.