ROMA – Marilena Re. Il cadavere della promoter rinvenuto nell’orto del vicino. N**o e senza la testa. Senza la testa e poi ripiegato su se stesso, privo di vestiti e coperto da un sacco di cellophane e uno di juta. È stato rinvenuto così il corpo di Marilena Rosa Re, la promoter di 58 anni scomparsa da casa sua a Castellanza (Varese) lo scorso 30 luglio, e per il cui omicidio è indagato Vito Clericò, 65 enne di Garbagnate Milanese (Milano), che l’avrebbe uccisa dopo aver speso 90 mila euro che la donna gli aveva affidato.

A indicare il punto in cui cercare il cadavere è stato lo stesso Clericò, che ieri mattina ha accompagnato gli inquirenti, carabinieri e magistrati di Busto Arsizio (Varese), nel suo orto di via Volta a Garbagnate Milanese, dopo aver però negato di aver ucciso Marilena, sua amica ed ex vicina di casa. Domani mattina è previsto il suo interrogatorio di garanzia.

“Il corpo è stato trovato senza testa, denudato, ripiegato in due e coperto da un sacco di cellophane, poi a sua volta coperto da un altro sacco di juta. Dove si trovi la testa l’indagato ha detto di non ricordarlo”, ha spiegato il Procuratore Capo della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana, che ha aggiunto come “il cadavere, le cui misure corrispondono a quello di Marilena Rosa Re, è stato individuato esattamente dove l’indagato ha indicato, e non sono evidenti segni ulteriori di lesioni o bruciature”.

Lo scavo per la ricerca del cadavere è iniziato ieri, a seguito delle dichiarazioni del 65enne, rese in caserma a Busto il 10 settembre. “Clericò ha ammesso al pm Rosaria Stagnaro soltanto di aver occultato nel proprio orto il corpo di Marilena Re, il giorno della sua scomparsa – ha spiegato il Procuratore Fontana – ha negato ogni responsabilità in ordine alla sua morte”.

A tal proposito l’avvocato difensore del 65enne, Daniela D’Emilio, ha detto che il suo assistito ha parlato “del coinvolgimento di un’altra persona nella morte di Re”. “Sulla versione da lui fornita e le valutazioni in merito vige il segreto di indagine”, ha precisato il procuratore di Busto Arsizio. Clericò, ieri mattina, ha accompagnato gli investigatori nel suo orto, indicando specificatamente il luogo dove era stata sepolta Marilena.

“I carabinieri, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno rimosso le fascine con cui era stato occultato il punto – ha spiegato Fontana – poi hanno rimosso il fogliame accumulato ed hanno aperto un foro del diametro di circa 40 centimetri e profondo all’incirca altrettanto”. Il Procuratore ha proseguito “abbiamo visto qualcosa che sembrava un osso umano, cosa che poi era, e toccato della cute”.

A seguito di ciò, questa mattina, sono arrivati gli esperti del laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano, che hanno iniziato le delicate operazioni di recupero della salma, in avanzato stato di decomposizione. “Domani verrà avviata la comparazione del dna del corpo con quello di Marilena Rosa Re – ha concluso Fontana – è sempre per domani è previsto l’interrogatorio di garanzia dell’indagato”.