VARESE – Possibile svolta nel caso di Marilena Rosa Re, promoter di 58 anni residente scomparsa dal 30 luglio scorso a Castellanza (Varese). I carabinieri di Busto Arsizio hanno fermato e interrogato per oltre sei ore un conoscente della donna. Si tratta di un 65enne di Garbagnate Milanese (Milano) accusato di aver ucciso la donna ed essersi disfatto del cadavere.

Il decreto di fermo è stato emesso dal Pm della Procura di Busto Arsizio Rosaria Stagnaro, a seguito di approfondite indagini, durante le quali sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine alla possibile uccisione della donna ed al relativo occultamento del suo cadavere da parte del 65enne.

L’uomo, che a quanto scrive l’Ansa era un conoscente della vittima, ma non aveva con lei alcun legame di carattere affettivo, è stato ascoltato per oltre sei ore in caserma. Sarebbe stato l’ultimo ad avere contatti con Marilena. Al termine del lungo interrogatorio reso, in presenza del suo avvocato, al pm Rosaria Stagnaro, al Procuratore della Repubblica Gianluigi Fontana e ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese e Busto Arsizio, è stato sottoposto a fermo per omicidio e occultamento di cadavere.

La scomparsa della donna, per oltre un mese, aveva mobilitato numerose colleghe della donna, le quali hanno aperto gruppi sui social network, per tentare di ritrovarla. La famiglia della vittima, più volte aveva chiesto alle persone iscritte ai gruppi pubblici in rete, di non esasperare la vicenda scrivendo pubblicamente ipotesi personali.