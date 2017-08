GENOVA – Mario Sterone, ex consigliere comunale, 71 anni, è morto mentre faceva snorkeling nel mare antistante Arenzano. Sterone aveva deciso di immergersi, con maschera e boccaglio, per fare una nuotata. Ma non ha più fatto ritorno a riva.

A notare il corpo alcuni bagnanti. Sul posto i carabinieri, per le indagini del caso.