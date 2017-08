PALERMO – Un mafioso catanese, Mario Strano, 52 anni, ha violato il soggiorno obbligato per andare a trascorrere il ferragosto in un hotel di Altavilla Milicia (Palermo) ma è stato arrestato dalla polizia. I sistemi informatici che collegano le strutture di ricezione turistiche alla Questura palermitana hanno segnalato telematicamente la presenza del pregiudicato e gli agenti sono piombati nell’hotel dove l’uomo era in vacanza con la famiglia.

La Polizia lo ha arrestato anche per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Strano, infatti, quando ha visto i poliziotti li ha prima spintonati e poi è fuggito, facendosi scudo con i parenti. Ha scavalcato una recinzione e si è sdraiato per terra tra le siepi per nascondersi ma è stato individuato dai poliziotti che ancora una volta ”sono stati bersaglio della violenta resistenza dell’uomo che alla fine è stato bloccato e messo in sicurezza” dice la questura.