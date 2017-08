MASSA (MASSA CARRARA) – Momenti di follia a Massa. Un uomo ha sparato con un fucile a pallettoni ad altezza uomo contro un gruppo di persone che stavano cenando in una pizzeria in via Pradaccio.

Esasperato dai rumori e dal vociare della comitiva, l’uomo ha imbracciato l’arma e ha esploso alcuni colpi, ferendo due giovani, per fortuna solo di striscio.

I due sono comunque andati in ospedale a farsi medicare, ma le loro condizioni non sono preoccupanti, tanto che entrambi sono stati subito dimessi, spiega il Tirreno.

L’autore del gesto è stato fermato dalla squadra mobile poco dopo gli spari e lunedì mattina è stato interrogato dal magistrato. Resta in stato di fermo.