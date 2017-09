TARANTO – Drammatico incidente stradale a Massafra, comune nella provincia di Taranto. Un ragazzino di tredici anni, Antonio Bardaro, ha perso la vita in uno scontro tra un’auto e una motocicletta.

Il giovane, riporta l’edizione di Bari di Repubblica, viaggiava insieme a un amico di suo padre, Luigi Chiefa, in sella a una motocicletta Honda di grossa cilindrata che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’Alfa Romeo 164. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Magna Grecia e via Livatino. Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i feriti e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

Per il tredicenne non c’è stato nulla da fare: Antonio è morto durante il trasporto in ospedale. Gravemente ferito anche l’adulto che era con lui, che ha riportato fratture multiple ed è stato ricoverato in ospedale. Il conducente dell’Alfa Romeo coinvolta nello scontro, invece, ha riportato solo delle contusioni.