Massimo Bossetti: avvocati puntano su Sarbit Kaur, ragazza morta come Yara

MILANO – L’ultimo attacco per sottrarre Massimo Bossetti all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio? Nell’ultima udienza la difesa ha evocato un fantasma. Lo aveva fatto in primo grado all’Assise di Bergamo, è tornata a insistere davanti ai giudici bresciani chiedendo di acquisire il fascicolo sulla morte di Sarbit Kaur, una ventunenne di origine indiana scomparsa un mese dopo Yara. Un caso di cui si era occupato il pm di Bergamo Letizia Ruggeri, archiviato come suicidio.

Come ricorda Il Giorno: