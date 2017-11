MILANO – Massimo Giuseppe Bossetti, la moglie va da Di Pietro per la difesa. Che c’azzecca? Bossetti sta scontando la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio e la moglie Marita Comi ha incontrato Antonio Di Pietro per avere consigli sulla difesa. Marita, accompagnata dal fratello Agostino e dalla cognata, sabato 11 novembre ha raggiunto l’ex magistrato di Mani Pulite nella sua casa di Curno, in provincia di Bergamo. La Comi ha chiesto parere e consigli a Di Pietro, ma non di entrare nel pool di difensori di Bossetti.

A rivelare l’incontro è il settimanale Oggi, in edicola il 16 novembre, che spiega come l’incontro sia durato alcune ore e non siano mancati momenti di tensione. Di Pietro ha spiegato al settimanale di aver alzato la voce in alcuni momenti dell’incontro con la moglie di Bossetti, mentre si discuteva di un possibile ricorso in Cassazione, come riporta anche l’Huffington Post:

“Ho indicato alla moglie di Bossetti – ha detto Di Pietro – gli unici due motivi del ricorso in Cassazione che a mio avviso potrebbero avere qualche possibilità (remota) di essere accolti e cioè che: i reperti non sono andati distrutti (e lo dice il perito Casari) e quindi la superperizia si può rifare. E poi il diritto alla difesa è stato leso perché la comparazione dei reperti è stata fatta in assenza degli avvocati di Bossetti”.

Di Pietro ha poi spiegato di non essere d’accordo con la linea difensiva che vorrebbe portare avanti la famiglia di Bossetti, cioè quella della congiura degli inquirenti contro il muratore di Mapello: