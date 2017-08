TORINO – Si è svegliato dopo un mese di coma, ed è cosciente, Matteo Penna, il motociclista di 29 anni travolto dal furgone di Maurizio De Giulio dopo una lite in strada a Condove, in Val di Susa. Nello schianto morì la fidanzata di Matteo, Elisa Ferrero, di 27 anni.

I sanitari della Rianimazione dell’ospedale Cto di Torino, diretta dal Dott. Maurizio Berardino, hanno anche sciolto la prognosi, che è di 120 giorni, quattro mesi, salvo complicazioni. Dopo Ferragosto, il giovane sarà trasferito all’Unità spinale del Cto per la riabilitazione.

L’incidente in cui il ragazzo è rimasto ferito è avvenuto lo scorso 9 luglio sulla strada stradale di Condove, località Gravio, in Valle di Susa. Alla guida del furgone c’era Maurizio De Giulio, 51 anni, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Secondo il gip Alfredo Toppino, che ne ha convalidato l’arresto, l’uomo ha puntato la moto dopo averla inseguita ad alta velocità, l’ha colpita e poi trascinata per metri, senza frenare o tentare manovre di emergenza.