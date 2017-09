UDINE – Perde il controllo dello scooter e si schianta: così è morto Mattia Venuti, 32 anni, residente a Martignacco ma originario di Fagagna. L’incidente è avvenuto sabato 9 settembre, verso le 22.

Il giovane, che stava viaggiando da solo in sella a uno scooter, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di via Carnia, a Martignacco e Facagna, in provincia di Udine. A chiamare i soccorsi un automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza. Al loro arrivo le condizioni del 32enne sono parse subito critiche. Stabilizzato, ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove, purtroppo, dopo poco è morto.