Maturità 2017, analisi del testo: 5 possibili temi su Dario Fo

ROMA – Esami di maturità 2017, cinque possibili temi su Dario Fo. Nell’ultima rilevazione effettuata da Skuola.net sul toto-maturità, è stato indicato da uno studente su 10 come il probabile autore protagonista dell’analisi del testo nella prima prova d’esame.

L’attore e commediografo è recentemente scomparso; in più, nel 2017, ricorrono i 20 dal conferimento del Premio Nobel. Due ottimi motivi per avvalorare la teoria dei maturandi. Ma se dovesse davvero uscire, quale potrebbe essere l’ipotetica traccia? La stessa Skuola.net riassume le tematiche principali sviluppate nelle sue opere. Tutte, in ogni caso, unite da un filo comune: l’ironia.