UDINE – Ha perso il controllo della sua vettura, un’Audi A3, e si è schiantato contro un muretto a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Per Maurizio Cecutti, 53 anni, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto nel terribile schianto per le gravissime ferite riportate.

Paola Treppo sul quotidiano Il Gazzettino scrive che l’incidente è avvenuto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre. Erano all’incirca le 2.30 del mattino quando Cecutti ha sbandato all’improvviso, anche se le cause non sono ancora note, e si è schiantato: