MASSA-CARRARA – Mauro Balderi, 90 anni, è deceduto a seguito della caduta sulle scale della chiesa di San Giuseppe, mentre le saliva, per andare a dare l’ultimo saluto all’attrice Lorena Baldi, deceduta cadendo del palco durante uno spettacolo.

Come riporta Il Tirreno, quando è arrivato il carro funebre, Mauro Balderi si è avviato verso l’interno della chiesa, d’improvviso è finito a terra. Sul momento le condizioni di Balderi, uno dei personaggi di Cinquale più conosciuti della Versilia, il barman dei vip dei Forte Marmi nel dopoguerra, e titolare di uno degli hotel più frequentati della riviera negli anni Sessanta, le sue condizioni non sembravano così gravi: era abbastanza lucido, poi l’arrivo dell’ambulanza, ma una volta al Noa verso mezzogiorno di venerdì ha perso conoscenza. Qui la decisione dei medici del pronto soccorso di trasferirlo a Pisa in condizioni disperate. Nel tardo pomeriggio di sabato 29 luglio, il decesso, che ha gettato nello sconforto i congiunti.