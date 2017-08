Mauro Corona: “Ho inseguito i vandali con l’ascia. Li avrei uccisi…”

PORDENONE – “Questi giovani sono buoni a nulla, ma capaci di tutto”. Non è andato per il sottile Mauro Corona quando ha ripercorso i momenti terribili della tentata rapina a casa sua. E non è pentito della sua reazione: ha imbracciato una scure affilata e ancora scalzo li ha inseguiti nella notte.

“E’ stata quella la loro fortuna – spiega all’ANSA – e forse anche la mia: sono ancora in forma e loro erano ubriachi. Con le calzature ai piedi li avrei raggiunti. E ammazzati. Poi di fronte al giudice non avrei cercato giustificazioni: ho fatto fuori delle m… e adesso pago”.

Lo stesso Corona si è sorpreso della veemenza delle sue gesta:

“Sono le situazioni che ti cambiano gli atteggiamenti. Prima di sabato notte non avrei pensato di essere così sprezzante della vita degli altri. Il problema è che ora la penso ancora allo stesso modo: entri in casa mia e io prendo le armi che ho a disposizione e ti uccido”.

Lo scrittore, scultore e alpinista friulano è indiavolato per la motivazione del gesto subito, fine a sé stesso:

“Almeno l’avessero rubata quella scultura in bronzo. Invece, non hanno nemmeno la cultura che quell’oggetto può essere commerciabile, l’hanno usata come ariete per cagionare un danno e farsi due risate. E’ gentucola, ignorante e vigliacca: potevano aspettarmi. Sarò stato anche armato di scure, ma loro erano in quattro o cinque. Lì ho sentiti che confabulavano, erano le 3.08. Un secondo dopo hanno distrutto il vetro e sono scappati sghignazzando. Hanno pensato: facciamolo a Corona così ci prendiamo un po’ di notorietà. Ragazzi vi è andata bene perché potevate essere sottoterra e io al carcere del Castello a Pordenone, perché non solo hanno provato a spaventare me, ma hanno pure terrorizzato mia figlia con quel boato in piena notte che sembrava il preludio ad un’irruzione”.

Per l’artista di Erto e Casso il problema è la mancanza di certezza della pena:

“Anch’io ne ho fatte quando ero più giovane e lo ho pure pagate. Ho avuto cinque processi, tre per bracconaggio e due per ubriachezza molesta, saldando multe di milioni di lire. Adesso tutti sanno che se non c’è sangue le forze dell’ordine non si scomodano nemmeno a venire. E quando il sangue c’è, come quello del poliziotto accoltellato, il giorno dopo l’autore è già fuori”.

Appello finale ai politici: