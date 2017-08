MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un uomo di 41 anni, Fernando Laurini, è morto investito da una auto nella tarda serata di venerdì 18 agosto mentre percorreva in sella alla sua bici un cavalcavia in contrada Affacciata, a Mazara del Vallo.

Secondo quanto accertato dalla polizia municipale è stato l’automobilista, un uomo di 31 anni originario di Gela ma residente a Mazara del Vallo, a tamponare, in discesa sul cavalcavia, con la Peugeot 206 di cui era alla guida, il ciclista, che nell’impatto è stato rimbalzato sul parabrezza della vettura sulla quale è stato trasportato per un paio di metri.

Laurini è poi finito a terra. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’automobilista, che ha poi chiamato i soccorsi, è stato trovato sul posto e accompagnato in ospedale dai vigili urbani per essere sottoposto agli esami per verificare se era sotto l’effetto di alcool o droghe.