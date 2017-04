TREVISO – Il medico anti-vaccini Roberto Gava è stato radiato dall’Ordine dei medici di Treviso e ora il Codacons si schiera dalla sua parte. La decisione dell’Ordine dei medici di Treviso nei confronti di Gava, 59 anni, è arrivata il 21 aprile per le sue posizioni allarmanti contro le vaccinazioni. Il Codacons però lo difende e ha annunciato di voler denunciare l’Ordine dei medici per violenza privata e abuso d’ufficio.

Le campagne anti-vaccini sono molto pericolose, soprattutto perché basate su fake news e presunti effetti collaterali mai dimostrati, ma anche per via del ritorno di malattie debellate come il morbillo, che colpiscono e mettono a rischio tutta la popolazione. Nonostante la presa di posizione del ministero della Salute e dei medici, che sottolineano la loro importanza, ci sono personaggi che continuano a metterne in dubbio l’efficacia. Roberto Gava è uno di loro e per questo il medico è stato radiato dall’albo, ma secondo il Codacons si tratta di una “inquisizione”: