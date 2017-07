Melfi (Potenza), uomo di 32 anni arrestato per stalking e minacce alla ex e alla figlia

POTENZA – Molestie e minacce nei confronti della ex convivente, della figlia minorenne avuta da lei e di altre due persone: con questa accuse la polizia di Melfi (Potenza) ha arrestato un giovane di 32 anni.

L’uomo si trova adesso ai domiciliari per i reati di stalking e lesioni personali pluriaggravate nei confronti dell’ex convivente, della figlia minorenne e di altre due persone.

La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari al termine delle indagini, durante oltre un anno: sono stati accertati numerosi episodi di molestie e minacce da parte dell’uomo che “hanno ingenerato nelle vittime – è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura di Potenza – un perdurante e grave stato di ansia e di paura, suscitando in loro un fondato timore per la propria incolumità”, costringendole “a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita per sfuggire alle varie azioni di stalking poste in essere dall’uomo”.