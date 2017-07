Melissano (Lecce): pezzo di carne le va di traverso: muore a 10 anni davanti ai genitori

MELISSANO – Tragedia poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 30 luglio, a Melissano in provincia di Lecce. S.B, una bambina di 10 anni, è morta dopo aver ingerito un pezzo di carne. La piccola, intorno alle 11,40, era nell’abitazione con i suoi genitori in via Piazza Vecchia in attesa di pranzare. Alla mamma avrebbe chiesto di assaggiare un pezzo di carne che era in cottura. La mamma ha acconsentito con lo scopo di farle passare la fame.

La piccola lo ha preso e un gesto naturale si è trasformato in qualcosa di fatale: la carne le è andata per traverso ostruendo la trachea e impedendole di respirare. I genitori hanno cercato di soccorrerla in tutti i modi ma all’arrivo del 118 non c’era purtroppo più nulla da fare. Inutili anche i tentativi di rianimarla.

Per il magistrato di turno si è trattato di una disgrazia ed ha disposto lo svincolo della salma non ravvisando alcun elemento di responsabilità. Intanto i concittadini della famiglia in difficili condizioni economiche hanno lanciato una gara di solidarietà per sostenere le spese per i funerali.