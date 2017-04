LIVORNO – Una donna è stata ricoverata a Livorno per meningite e ora le autorità sanitarie hanno avviato la profilassi per chiunque fosse entrato a contatto con lei. La donna, 34 anni, è arrivata all’ospedale di Livorno il 18 aprile per una meningite meningococcica di tipo C, per cui non era vaccinata, e lavora come insegnante in una scuola materna. Le sue condizioni sono stabili, ma l’Asl Toscana ha avvisato il direttore della scuola e ha invitato alla profilassi i contatti più stretti.

Gianni Tacchi sul quotidiano Il Tirreno riporta anche i luoghi frequentati dalla donna tra l’8 e il 18 aprile e chiunque sia venuto potenzialmente in contatto con lei, frequentando questi posti, è invitato a rivolgersi all’Asl e valutare se fare o meno la profilassi: