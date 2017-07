Meteo, caldo arretra: da venerdì temporali al Centro Nord, rinfresca anche al Sud

ROMA – Comincia a scemare il caldo sulla Penisola. Una perturbazione di origine atlantica in arrivo sull’Italia porterà un po’ di sollievo nelle prossime ore con piogge al Nord e su parte delle regioni centrali. In alcuni casi sono previsti temporali anche molto forti, localmente accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di Vento. Per questo la Protezione Civile ha emesso una allerta meteo su Lombardia, Veneto e in estensione anche a Emilia Romagna e Toscana.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com già dal pomeriggio di venerdì “la pressione tenderà ad aumentare in modo più deciso da Ovest, determinando un generale miglioramento con ritorno in modo diffuso del Sole praticamente su quasi tutto il Nord-Italia. Il tutto con aria decisamente meno calda grazie all’ingresso di ventilazione più fresca da Est, più attiva lungo le coste friulane, venete e romagnole”.

Anche al Centro Sud è atteso un calo termico: “Dopo i numerosi giorni dominati dall’anticiclone nord-africano e con le relative temperature prossime anche ai 40°C, c’è grande attesa per una rinfrescata. Rinfrescata che arriverà proprio durante questo weekend e che coinvolgerà tutta la Penisola, ed in particolar modo il Meridione. Ma prima, nella giornata di venerdì, avremo anche il transito di qualche fugace acquazzone temporalesco generato dal passaggio di un rapido impulso instabile che colpirà prevalentemente le regioni settentrionali”.