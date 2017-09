ROMA – Fine settimana con il maltempo: nubifragi e intense precipitazioni. Codice rosso in Liguria centrale dove ci potranno essere fino a 60-100 millimetri di pioggia. Allerta arancione in molti settori del Veneto, alta Lombardia e Piemonte, Basilicata e Calabria. Mari molto mossi o in burrasca.

Codice rosso in Liguria. In alcune aree si potrebbero verificare piogge di notevole intensità, localmente oltre i 60-100 millimetri in Liguria dove dalle 18 di sabato alle 8 di domenica è allerta rossa sulla parte centrale della regione dalla provincia di Savona a Portofino e per l’entroterra dalla val Bormida alla val d’Aveto. Dalle 14 di sabato è allerta arancione per il resto della regione. «Genova è pronta, ora incrociamo le dita consci di avere messo in piedi tutte le iniziative e le misure necessarie affinché vada tutto nel verso giusto», ha detto il sindaco Marco Bucci. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha raccomandato «di muoversi con la prudenza che questi momenti richiedono. Tutti si devono muovere con grande cautela e prudenza fino a quando negli anni a venire non saranno completati gli interventi di messa in sicurezza in corso».

Allerta arancione. Allerta arancione per alto Piemonte (sabato mattina caduti 76,4 mm di pioggia a Cannnobio sul lago Maggiore), alta Lombardia, in molti settori del Veneto, parte della Basilicata e della Calabria. Domenica forte maltempo al Nord-est, in Emilia, nelle zone interne e tirreniche di Toscana, Lazio, Campania (allerta arancione dalle 10 alle 22), Sardegna e in Umbria. Su queste aree sono previste piogge e temporali forti con notevoli accumuli di pioggia che potranno dare luogo a locali allagamenti e situazioni potenzialmente critiche per frane e colate di fango. Invece graduale miglioramento al Nord-ovest, ma al mattino ancora piogge e temporali in Lombardia e, a carattere più isolato, in Liguria.

Acqua alta a Venezia. A Venezia prevista acqua alta domenica e lunedì a causa di forti venti di scirocco. Negli ultimi 40 anni nel capoluogo veneto ci sono stati solo due eventi mareali superiori a 110 centimetri a settembre.

Piogge fino a lunedì. Lunedì un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale favorirà la persistenza della perturbazione, che avrà come risultato altre forti precipitazioni su molte aree del Nord-est e del Centro-Sud. Si stanno rinforzando i venti: domenica è prevista burrasca su alcuni mari.