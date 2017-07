ROMA – Il maltempo annunciato dalle previsioni meteo si sta abbattendo oggi, lunedì 24 luglio, sul Nord Italia. In particolare nella zona del Vicentino un violento temporale all’alba con intense precipitazioni di acqua e grandine ha provocato allagamenti e disagi. Sono una quindicina gli interventi già effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco di Vicenza, Asiago, Bassano e Schio.

Anche in Friuli imperversa il maltempo, con diversi disagi. Un violento temporale con pioggia e forte vento ha provocato cadute di rami e alberi nelle prime ore del mattino in provincia di Udine, in particolare in città dove i vigili del fuoco sono impegnati in una quindicina di interventi.

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per l’arrivo di un’aerea di bassa pressione che porterà condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali sparsi, localmente intensi, in parziale estensione alla Toscana. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Le regioni coinvolte sono Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana.