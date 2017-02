Meteo: arriva l’anticiclone di San Valentino e tornano temperature miti

ROMA – Buone notizie sul fronte meteo: la settimana prossima, tra lunedì 13 e domenica 18 febbraio, grazie all’anticiclone di San Valentino finalmente tornerà il sole e, soprattutto, torneranno temperature primaverili. Il tempo si farà dunque stabile e più soleggiato ovunque, avvertono gli esperti di 3bmeteo, salvo ancora qualche addensamento nuvoloso tra lunedì e martedì, anche compatto, specie su Valpadana occidentale, settori adriatici e ionici, Isole Maggiori. La stabilità potrebbe proseguire poi fino alle porte del prossimo weekend (18-19 Febbraio).

L’aria mite in arrivo con l’anticiclone di San Valentino determinerà valori massimi dal sapore quasi primaverile su molte zone del Paese, con zero termico soltanto sopra i tremila metri sulle Alpi. Da mercoledì si potranno anche superare i 15°C sulle zone interne del Centrosud ma anche sulla Valpadana. Previsti circa 8/10° C attesi a 1500m sull’arco alpino.

Ma vediamo alcuni valori previsti tra martedì e venerdì 17 febbraio nelle principali città italiane e in alcune località montane: Venezia 12 gradi, Ancona 13, Cagliari 14, Bari 15, Reggio Calabria 15, Palermo 15, Napoli 16, Torino 16, Milano 16, Firenze 17, Roma 18 gradi.

Ecco le temperature previste nelle zone di montagna: Sestriere 5°C, Madonna di Campiglio 8°C, Terminillo 8°C, Abetone 10°C, Madesimo 10°C, Arabba 11°C, Camigliatello Silano 12°C.