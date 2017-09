ROMA – Il maltempo è arrivato sull’Italia come le previsioni meteo avevano annunciato. Giù da venerdì 1° settembre la perturbazione dall’Atlantico ha portato piogge violente e improvvise che hanno causato smottamenti al nord Italia e in Svizzera. Temporali anche sul centro Italia e la pioggia si sposta verso il sud, con le temperature in ribasso fino a 10 gradi in tutto il Paese.

Edoardo Ferrara su 3bmeteo.com scrive che l’anticiclone africano arretra con l’arrivo della nuova perturbazione, con sole alternato a piogge abbondanti e soprattutto col calo delle temperature e finalmente l’arrivo del freddo: