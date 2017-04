Meteo Pasquetta 2017, bel tempo e sole su tutta Italia. Ma dura poco

ROMA – Via libera alle scampagnate per Pasquetta. Le previsioni meteo preannunciato una giornata di bel tempo soleggiato su tutta Italia. Ma occhio alle brutte sorprese, specie in serata. Da martedì arriva il freddo.

Ecco le previsioni di 3bmeteo.com sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI 17 APRILE Al Nord a tratti nuvoloso al mattino, più sole al pomeriggio salvo locale instabilità sulle Alpi orientali in locale estensione alle pianure adiacenti. Temperature in calo, massime tra 17 e 20. Al Centro bel tempo prevalente sulle regioni tirreniche, temporanea variabilità lungo l’Adriatico e l’Appennino ma senza fenomeni. Temperature in calo ad est, massime tra 19 e 20. Al Sud variabilità e qualche piovasco lungo l’Adriatico al mattino e su interne e dorsale al pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 16 e 20.

MARTEDI 18 APRILE Al Nord instabile con rovesci e temporali in marcia da Triveneto e Lombardia verso Emilia Romagna e Piemonte. Neve sulle Alpi intorno 1000-1200m. Temperature in calo, massime tra 14 e 17. Al Centro soleggiato al mattino, instabile al pomeriggio con rovesci e temporali su adriatiche e interne. Meglio su tirreniche. Temperature in calo, massime tra 16 e 19. Al Sud abbastanza soleggiato nella prima parte, peggiora tra pomeriggio e sera con piovaschi su adriatico e Campania. Temperature stabili, massime tra 16 e 20.

MERCOLEDI 19 APRILE Al Nord alta pressione in rinforzo con bel tempo prevalente su tutte le regioni ma con clima piuttosto fresco e molto ventoso. Temperature in calo, massime non oltre i 16° in pianura. Al Centro instabilità in attenuazione lungo l’Adriatico con neve in Appennino fino a 700m, soleggiato lungo le tirreniche. Temperature in ulteriore calo, massime tra 13 e 16. Al Sud instabile con piovaschi intermittenti e nevicate lungo la dorsale fino a quote collinari, più sole in Sicilia. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.