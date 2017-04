ROMA – Dopo una settimana di freddo con temperature scese anche di 10 gradi in tutta Italia, nel weekend del ponte del 25 aprile torna il caldo. Il meteo sarà stabile sulla penisola, solo al nord potrebbe abbattersi ancora qualche temporale.

Edoardo Ferrara sul sito di 3bmeteo.com scrive che già nelle prossime ore di venerdì 21 aprile la perturbazione dal nordest Europa è in via di esaurimento e rimonta l’anticiclone, portando un clima più stabile. Ecco come saranno le previsioni da sabato 22 aprile a martedì 25 aprile: