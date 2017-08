ROMA – Partenze in massa per il ponte di Ferragosto, traffico intenso, e un grande assente: il solleone. Sembra finita infatti la fase di caldo eccezionale che da maggio ha soffocato gran parte dell’Italia. E chi si è messo in viaggio ha goduto di temperature più miti. A portare giù la colonnina di Mercurio, anche di 10 gradi centigradi, le fresche correnti atlantiche che stanno attraversando la Penisola.

”Finisce la lunga e intensa ondata di caldo con una perturbazione, responsabile di forti temporali, in allontanamento verso i Balcani” dicono i meteorologi del Centro Epson Meteo. Per lunedì, spiegano gli esperti, nuvolosità al mattino in Valle d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio possibilità di brevi acquazzoni o temporali sulle Alpi centro-occidentali, nubi sparse anche nel settore alpino orientale e in Valpadana. Soleggiato o poco nuvoloso nel resto dell’Italia. Temperature in lieve e generale rialzo.

La giornata di Ferragosto non riserverà sorprese e si conferma al momento caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Temperature in lieve aumento, ma comunque vicine alla norma: tornerà qualche punta fino a 32-34 gradi, anche 35 gradi sulla Sardegna occidentale.