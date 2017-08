ROMA – Bel tempo e clima caldo, ma non troppo, in tutta Italia. Nel corso della settimana di Ferragosto il rinforzo dell’anticiclone favorirà infatti una fase di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. Come spiega 3bmeteo, solo le Alpi più settentrionali, a tratti, verranno lambite da infiltrazioni leggermente instabili con qualche annuvolamento di passaggio ed il rischio di un breve acquazzone o temporale tardo pomeridiano/serale, specie mercoledì, ma sempre in un contesto di tempo buono.

TEMPERATURE IN GRADUALE AUMENTO – Anticiclone e ampio soleggiamento favoriscono un nuovo aumento delle temperature con massime che spaziano tra 28 e 33°C su gran parte della Penisola per Ferragosto. Da giovedì ulteriore aumento su valori sopra le medie stagionali per un afflusso di aria più calda dal Nord Africa quando le temperature si porteranno sopra le medie stagionali per un aumento del afflusso di aria dal Nord Africa: si potranno così raggiungere anche picchi di 35-36°C sulle aree interne del Centro Sud e più localmente sulla bassa Val Padana.

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO – Al Nord sereno o velato su pianure e coste, maggiore variabilità sui monti con piogge e temporali sul comparto centro-orientale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33. Al Centro alta pressione e bel tempo, pur con qualche annuvolamento diurno in Appennino e innocue velature in transito. Temperature stabili, massime comprese tra 28 e 34. Al Sud si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature senza variazioni con caldo senza eccessi, massime tra 26 e 32.

GIOVEDI’ 17 AGOSTO – Al Nord si rinnovano condizioni di bel tempo con cieli sereni o velati; qualche annuvolamento in più sulle Alpi ma senza piogge. Temperature in lieve rialzo, massime tra 29 e 34. Al Centro alta pressione e bel tempo salvo innocui cumuli diurni in Appennino e locali velature di passaggio. Temperature in ascesa e caldo senza eccessi, massime tra 29 e 35. Al Sud si rinnovano condizioni di bel tempo salvo qualche annuvolamento sul basso Tirreno e isolati fenomeni sulla Lucania. Temperature stabili, massime tra 29 e 34.