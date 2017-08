ROMA – Il maltempo è arrivato al nord Italia e rimarrà per tutto il weekend del 12 e 13 agosto. Le previsioni meteo indicano che da venerdì le piogge e i forti temporali inizieranno a spostarsi verso il centro, mentre al sud l’anticiclone africano indietreggia, ma non va via: temperature in diminuzione tra sabato e domenica, ma regnano comunque il caldo e il sole.

Manuel Mazzoleni sul sito 3bmeteo.com scrive che l’anticiclone africano si sta sgonfiando e lascerà spazio ad un clima meno caldo, con le temperature in abbassamento: