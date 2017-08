ROMA – Pioggia e temporali sono in arrivo sull’Italia nel weekend del 2 e 3 settembre. Dopo una caldissima estate e una ultima settimana di agosto altrettanto bollente, il meteo parla di una perturbazione dal nord Europa è in arrivo e da venerdì 1° settembre porterà il mal tempo con rischio nubifragi e un brusco calo delle temperature.

Daniele Berlusconi sul sito 3bmeteo.com scrive che la perturbazione atlantica riuscirà finalmente a far arretrare l’anticiclone africano che stringe il Paese nella morsa del caldo. I primi temporali arriveranno già giovedì 31 agosto sul nord Italia:

“VENERDI’ – La perturbazione sarà in piena azione al Nord e sulle regioni centrali Tirreniche, con rischio di fenomeni localmente forti e a carattere di nubifragio. Le aree più a rischio di precipitazioni intense saranno Lombardia, Triveneto e Toscana; qualche piovasco sarà possibile anche in Sardegna e sulle regioni del medio-adriatico, seppur a carattere più irregolare, ancora in prevalenza asciutto al Sud.

WEEKEND – La tendenza è verso una generale instabilità su tutta Italia seppur in un contesto di spiccata variabilità con piogge e temporali alternate a pause asciutte e a momenti anche soleggiati, e con miglioramento domenica a partire dal Nord Ovest.

TEMPERATURE IN CALO DI 10 GRADI – La perturbazione sarà accompagnata da aria fresca, che determinerà un sensibile calo termico di circa 10 gradi fin da venerdì al Nord e nel weekend anche al Centro Sud. Sulle Alpi sarà piuttosto fresco per il periodo con il ritorno della neve fin verso i 2000 metri sui settori confinali.