ROMA – Il meteo divide l’Italia in due. Prima al Nord e poi anche al Centro il maltempo la farà ancora una volta da padrone con piogge e calo delle temperature. Mentre nel Sud Italia il sole e gli oltre 30 gradi previsti garantiranno un ultimo scampolo d’Estate. A causare questa spaccatura sono due perturbazioni provenienti dall’Atlantico: una in arrivo oggi, giovedì 14 settembre, l’altra venerdì pomeriggio. Interesseranno principalmente il Nord, e nel weekend si sposteranno al Centro.

Le previsioni sono del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera. “E’ una seconda parte della settimana capricciosa per il Centronord – spiega l’esperto – mentre al Sud la situazione è abbastanza tranquilla. Il meridione, infatti, si può definire fuori da giochi di questo tempo pazzerello e movimentato, dato che le precipitazioni saranno piuttosto irregolari”.

La tregua che il maltempo ha concesso negli ultimi due giorni, quindi, sta per finire e già da oggi torneranno le precipitazioni in Liguria, Lombardia, Triveneto ed Alta Toscana. Nel resto dell’Italia il tempo sarà stabile e prevarrà il sole”.

VENERDI – le piogge interesseranno nella prima parte della giornata il Centro Italia, in particolare Toscana, Umbria e Marche, mentre nella seconda il tempo tornerà a peggiorare a Nord, con temperature in diminuzione prima al settentrione, poi al Centro.

SABATO – Sarà nel weekend, con la perturbazione che interesserà ancora il Centro Nord, che emergerà la spaccatura meteorologica. Al Sud, precisa Nucera, si avrà una “veloce ondata di caldo, con venti di scirocco che porteranno le temperature a superare i 30 gradi”.

EUROPA – Intanto in Europa, è la fotografia dei meteorologi del Centro Epson Meteo, la situazione presenta in questi giorni situazioni decisamente estreme. Le temperature sono pienamente estive nella Penisola Iberica e nell’area dell’Egeo. Ieri le massime nel sud della Spagna hanno sfiorato i 40 gradi, raggiungendo i 38/39 a Cordova, Jerez e Siviglia. Il resto del Continente continua ad essere interessato da un flusso occidentale ad andamento prevalentemente ciclonico. Queste correnti, precisano, “sono attivate da un profondo centro di bassa pressione posizionato sul Mare del Nord e responsabile della tempesta di vento che nelle ultime ore ha investito le Isole Britanniche, il nord della Francia e le coste del Mare del Nord con raffiche anche superiori ai 100 km/h. Rimane alta l’allerta in diverse zone della Gran Bretagna, in Francia allerta arancione per forti piogge in sette dipartimenti (settori nord-orientali)”.