Migranti, bloccata a Palermo nave MsF: non l’hanno fatta partire per andare a prenderli

PALERMO – Documenti non in regola, bloccata a Palermo la nave di Medici senza Frontiere. La Vos Prudence, è rimasta bloccata al porto di Palermo per questioni burocratiche, ma in realtà la stretta sulle navi delle Ong che operano nel Mediterraneo e che vanno in soccorso dai migranti, è già partita. Poco prima che la nave salpasse, gli uomini della Capitaneria di Porto infatti sono saliti a bordo per alcuni controlli rilevando che i documenti del direttore di macchina, che doveva sostituire un collega sbarcato a terra per motivi familiari, non erano in regola.

Una questione burocratica che non poteva capitare in un momento peggiore. Il blocco infatti ha suscitato la risposta dell’avvocato Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato e docente di diritto d’asilo: “Infami – ha dichiarato il legale – Hanno bloccato a Palermo la nave di Medici senza Frontiere. Cominciano ad attuare il piano Minniti. Adesso ci vorranno avvocati pronti a ogni sbarco e denunce per abuso d’ufficio quando necessario, da subito”.

Il riferimento, come ricorda La Stampa, è ovviamente all’annunciata stretta del ministro dell’Interno che ha chiesto all’Europa interventi per regolamentare l’attività delle Organizzazioni non governative nel Canale di Sicilia. Proprio oggi Medici senza Frontiere, attraverso il suo presidente in Italia Loris De Filippi, aveva criticato il vertice di Parigi in cui l’Italia aveva proposto le nuove regole: