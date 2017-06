Migranti Cara di Mineo bloccano statale Gela-Catania, Salvini: “Vogliono le piscine?”

CATANIA – Diverse centinaia di migranti ospiti del Cara di Mineo hanno bloccato la strada statale Catania-Gela per contestare contro l’applicazioni di norme di sicurezza all’interno della struttura. Una recente riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dalla Prefettura di Catania e che si è svolto nella Procura di Caltagirone ha disposto un maggiore rispetto delle regole nel Cara, come il divieto di cucinare negli alloggi o la vendita di merce nella stessa struttura. L’applicazione delle norme ha provocato la reazione dei migranti del Centro accoglienza richiedenti asilo più grande d’Europa, che al momento ospita oltre tremila persone.

“Ennesima rivolta stamane, con blocco stradale sulla Catania-Gela, da parte dei presunti profughi ospitati al Centro immigrati di Mineo, che ho visitato molte volte e dove ho anche dormito, in un’ottima villetta dotata di aria condizionata. Essendo già dotati di tutti i comfort, per che cosa protesteranno i signorini? Spero che non sia, come dice qualche residente, perché c’è troppo caldo e vogliono pass gratis per entrare nelle piscine e nei lidi della zona…… #stopinvasione”. Così su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.