BARI – Furto di alimenti e indumenti destinati ai migranti durante le operazioni di soccorso di 644 migranti, avvenute sabato mattina, 15 luglio, al porto di Bari. Le accuse, rivolte ai volontari pugliesi della Croce Rossa Italiana sarebbero state messe nero su bianco dal Comune di Bari in una nota indirizzata alla Prefettura di Bari.

La notizia ha sollevato un vero polverone all’interno degli organi regionali dell’associazione di volontariato, costringendo la presidente di Croce Rossa Italiana Puglia, Ilaria Decimo, ad una smentita.

Come riporta Francesca Russi su Repubblica,

si parlerebbe infatti non solo dell’appropriazione indebita di magliette con il logo ‘Roma 2024’ – donate dalle associazioni sportive -, ma anche di aver consumato pasti acquistati appositamente per i nordafricani salvati in mare, oltre ad una generale nullafacenza dei volontari.

“I fatti riportati non corrispondono alla realtà – spiega – ed anzi, inspiegabilmente, infamano l’operato ed il buon nome della Croce Rossa ad ogni grado e livello. Non posso consentire, così come non possono consentire i dirigenti locali e nazionali dell’Associazione, che nessuno adombri oltre 150 anni di attività umanitaria svolta con abnegazione in ogni parte del mondo”.