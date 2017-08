ROMA – Due giorni dopo gli idranti usati contro i migranti il Viminale è pronto a riscrivere le linee guida per gli sgomberi, da diramare a tutti i prefetti d’Italia. Lo ha anticipato ieri Luigi Manconi, senatore PD e presidente della Commissione Diritti Umani: si può procedere alle operazioni di sgombero – è la sintesi – solo quando sono state già approntate soluzione abitative alternative. L’obiettivo, chiaro, è evitare altre vie Curtatone.

I rifugiati sgomberati dallo stabile di via Curtatone si preparano a manifestare, oggi alle ore 16, con uno striscione che ribadisce il diritto a cui non vogliono rinunciare: “Il diritto alla casa è senza confini”. Insieme a loro i comitati per l’abitare, altri rifugiati, altre persone senza casa, italiani e immigrati che vogliono schierarsi apertamente contro la guerriglia urbana e politica iniziata il 19 agosto con lo sgomberto e mai terminata.

Li attende una Roma blindata: vietate le bottiglie, vietati i pali per le bandiere, rigido controllo sul percorso stabilito, varchi di accesso controllati. La parola d’ordine è evitare scontri, altri scontri. Il corteo partirà da piazza dell’Esquilino passando per via Cavour e via dei Fori Imperiali, fino a raggiungere piazza della Madonna di Loreto. Le forze di polizia presidieranno i luoghi sensibili nell’area del percorso – Palazzo Chigi e il Campidoglio – e devono evitare a tutti i costi che il corteo esca dal tracciato concordato per raggiungere via IV Novembre o piazza Santi Apostoli, dove si trovano persone sgomberate da uno stabile di Cinecittà il 10 agosto.