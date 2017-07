ROMA – Migranti. Sul barcone è nato Cristo: il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale. E’ nato durante il viaggio della speranza sul barcone, uno dei tanti che attraversano il Canale di Sicilia, il piccolo “Cristo”: quando sono intervenuti gli equipaggi e il personale di Sos Mediterranee France e di Medici Senza frontiere, bisognava ancora tagliare il cordone ombelicale. Sono stati soccorsi dai medici di bordo. La madre, camerunense, e il piccolo, stanno bene.

Sono sbarcati a Brindisi dove stamattina la nave Aquarius, che trasportava in tutto 860 persone, ha attraccato. E’ lì, a quanto spiegato sulla pagina facebook di Sos Mediterranee: “Cristo, nato in mare durante il salvataggio toccherà terra per la prima volta”. Mentre la nave Aquarius si avvicinava alle coste italiane le donne nigeriane salvate nel Mediterraneo hanno reso omaggio ai soccorritori con canti e balli e preghiere: “Quelli che sono partiti – hanno detto – non sono tutti qui con noi. Molti hanno perso la vita. Questa nave è un rifugio, non una camera mortuaria”.