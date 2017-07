ROMA – Migranti: vietato accoglierli agli alberghi sardi che hanno ricevuto contributi regionali. Quegli alberghi della Sardegna che hanno ricevuto fondi dalla Regione a qualsiasi titolo non potranno accogliere migranti per 5 anni a partire dalla concessione dei finanziamenti pena la revoca e la restituzione. La norma, tacciata di discriminazione razzista, è il risultato dell’approvazione di un emendamento dell’opposizione al Testo Unico in materia di Turismo al Consiglio regionale sardo approvato dalla maggioranza Pd.

Il provvedimento ha generato polemiche e indignazione, anche per il contributo essenziale di franchi tiratori della maggioranza.

Il presidente della Regione, il Pd Francesco Pigliaru, ha commentato: “La notizia è che oggi il Consiglio regionale ha approvato una legge che tutta la Sardegna del turismo aspettava da 33 anni. Finalmente abbiamo un Testo Unico che accorpa tante norme ed è adeguato ai tempi. Un emendamento frettoloso e approvato in modo improprio non va certo a rovinare tutto quello che c’è di buono: fin d’ora lavoriamo perché sia cancellato e sostituito”.

Non è tutto. Il primo firmatario dell’emendamento, Antonello Peru di Forza Italia, abile nello sfruttare alcune divisioni interne del Pd, non è un consigliere qualsiasi, come spiega Cristina Nadotti su La Repubblica.