MILANO – Ha trovato delle barrette nel B&b che stava pulendo e le ha mangiate. Non si trattava però di comuni barrette energetiche, ma contenevano un alto livello di Thc e così l’addetto delle pulizie, un bengalese di 26 anni, è stato ricoverato in gravissime condizioni all‘ospedale Fatebenefratelli di Milano.

L’episodio è avvenuto la mattina di giovedì 31 agosto in una struttura alberghiera in via Bramante, a Milano, dove l’uomo lavora. Una coppia al termine del soggiorno ha lasciato nel frigo le barrette, prodotte da un’azienda straniera, e che contengono l’una ben 130 grammi del principio attivo dei cannabinoidi, scrive il Fatto Quotidiano: