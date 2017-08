MILANO – Detenuti e agenti penitenziari al buio nel carcere minorile Beccaria di Milano. Un blackout avvenuto lunedì mattina, tra le 7 e le 11, ha tenuto tutti in ostaggio per quattro ore, scatenando non pochi problemi. Tutta colpa di un topolino che ha rosicchiato i figli della cabina elettrica mandando in corto circuito l’impianto.

Giuseppe Merola, segretario regionale del sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria, ha detto al quotidiano Il Giorno:

“Da mesi denunciamo la situazione di emergenza medico-sanitaria che affligge il Beccaria. Questo è solo l’ultimo incredibile episodio accaduto negli ultimi mesi. In questo istituto vivono ormai colonie di roditori che hanno trovato il loro habitat ideale, a causa dei rifiuti che spesso i reclusi gettano dalle finestre e delle pessime condizioni sanitarie in cui versa la struttura”.