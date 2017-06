ROMA – Milano città d’acqua: il tunnel per “scoperchiare” i Navigli. Referendum entro il 2017. A questo punto il sogno di restituire a Milano i Navigli della Cerchia antica, riconsegnare al mondo la “città d’acqua” che fu, sta per diventare realtà. L’amministrazione Sala ha già pronti i progetti, in particolare i piani di fattibilità del tunnel, un collegamento idraulico sotterraneo di tre km per far defluire più gradualmente le acque in attesa dell’apertura. Il sindaco Beppe Sala ha annunciato su twitter che sulla questione chiederà il consenso dei milanesi attraverso un referendum da indire già entro la fine del 2017.

Chiederà alla cittadinanza l’autorizzazione a bloccare il traffico nella Cerchia interna: due le possibilità, blocco totale o parziale, con per esempio il mantenimento della viabilità ai residenti su un’unica direzione. Spiegherà costi e benefici, a partire da un finanziamento che dovrà necessariamente attingere a fondi europei e privati. Ma è il tunnel, oltre agli eventuali rischi di collisione con i cantieri M4 della Metro, l’intervento più importante.