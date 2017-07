Milano, clochard aggredito con l’acido. Ustionato al viso

MILANO – Un senzatetto italiano di 43 anni è stato trasportato in ospedale a Milano con ustioni al volto e al collo provocate da una sostanza che potrebbe essere acido o soda caustica. L’episodio poco dopo le 15.30 in via Città di Fiume, in zona Porta Venezia a Milano.

I medici del Niguarda riferiscono che le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito finora, il clochard sarebbe stato colpito di proposito da un’altra persona che al momento non è stata individuata.