MILANO – Una colf di 35 anni è stata trovata priva di vita nell’appartamento dove lavorava a Milano. Sul suo corpo i segni di almeno 5 profonde ferite da arma da taglio e il giallo si infittisce nella casa di viale Coni Zugna. Il corpo è stato trovato dalla proprietaria della casa, una donna italiana di 44 anni, che alle 22.15 della sera di domenica 9 luglio ha trovato la sua colf morta e riversa in una pozza di sangue. La casa era in ordine e al momento nessuna pista è esclusa dagli inquirenti, nemmeno quella di un suicidio, anche se non sono stati trovati elementi come lettere o messaggi d’addio che possano spiegare l’eventuale gesto.

Il Corriere della Sera nell’edizione di Milano scrive che il giallo si infittisce. La colf, una donna di origine romena, viveva da poco nella casa dove la proprietaria vive da sola e ospita i figli avuti dall’ex marito: