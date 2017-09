MILANO – Una donna di 74 anni è stata travolta e uccisa da uno scooter condotto da un giovane, nella tarda serata di venerdì 15 settembre, all’incrocio tra via Meda e viale Tibaldi a Milano. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è morta nel corso della notte in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia locale.

Aggiunge Repubblica:

Si tratta della seconda vittima in due giorni in città, dopo che la notte precedente una 45enne era stata investita in via Imbonati. Portata al Fatebenefratelli, anche per lei non c’è stato nulla da fare. Lunedì, invece, due ragazzini, di 13 e 15 anni, erano stati investiti sulle strisce mentre attraversavano la strada in via Zurigo.