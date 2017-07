Milano, due incidenti ferroviari mortali: vittime una 19enne e un 38enne

MILANO – Due incidenti ferroviari mortali ieri sera, 20 luglio, quasi contemporaneamente, nel milanese. Vittime una ragazza di 19 anni e un uomo di 38.

La giovane, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata travolta nei pressi della stazione ferroviaria di Legnano (Milano), intorno alle 21.30. E, nonostante l’intervento dei soccorsi, è deceduta. A travolgerla è stato un convoglio Trenord proveniente da Milano Porta Garibaldi.

Una manciata di minuti più tardi, a Sesto San Giovanni, un trentottenne è stato investito ed u****o da un altro treno, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Sesto, nello stesso punto in cui un anno fa perse la vita un giovanissimo writer. Anche in questo caso i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Su entrambi i casi indaga la Polfer.